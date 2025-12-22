Renata Presti si scaglia contro Mario Lenti, le rivelazioni dell’ex dama di Uomini e Donne. Il comportamento di Mario Lenti a Uomini e Donne sta facendo non poco discutere, infatti riceve spesso dure critiche e attacchi in studio, anche Renata Presti è rimasta delusa per il modo in cui l’ha trattata. Mario Lenti a Uomini e Donne (Screen Witty Tv) L’ex dama del dating show di Maria De Filippi a PiùDonna ha detto: “Tornare a Uomini e Donne è sempre una forte emozione. Mi ha spinto una foto di Mario sui social, come uomo mi incuriosiva. Poi però, frequentandolo, sono rimasta delusa, lo pensavo diverso”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Uomini e Donne, Renata attacca Mario Lenti: “Sono rimasta delusa, usa lo studio per mettersi in mostra”

Leggi anche: Uomini e Donne, Renata Presti torna per corteggiare Mario Lenti: ve la ricordate?

Leggi anche: Uomini e Donne, Claudia Lenti parla del percorso del padre Mario: lo avrebbe voluto con Gemma Galgani!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Uomini e Donne, Renata all’attacco di Mario: “Esibizionista perfetto”; Romina Power show: Al Bano? I rapporti sono ottimi. Ecco il segreto. E sui ritocchini lancia la bomba.

Uomini e Donne, Renata all’attacco di Mario: “Esibizionista perfetto” - Renata di UeD: “Mario è un esibizionista perfetto” Intervista da PiùDonna la dama Renata ha parlato della sua conoscenza con Mario, che soltanto due ... msn.com