Uomini e Donne Renata attacca Mario Lenti | Sono rimasta delusa usa lo studio per mettersi in mostra
Renata Presti si scaglia contro Mario Lenti, le rivelazioni dell’ex dama di Uomini e Donne. Il comportamento di Mario Lenti a Uomini e Donne sta facendo non poco discutere, infatti riceve spesso dure critiche e attacchi in studio, anche Renata Presti è rimasta delusa per il modo in cui l’ha trattata. Mario Lenti a Uomini e Donne (Screen Witty Tv) L’ex dama del dating show di Maria De Filippi a PiùDonna ha detto: “Tornare a Uomini e Donne è sempre una forte emozione. Mi ha spinto una foto di Mario sui social, come uomo mi incuriosiva. Poi però, frequentandolo, sono rimasta delusa, lo pensavo diverso”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
