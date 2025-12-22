Uomini e Donne oggi – 22 dicembre 2025 – non va in onda | il dating show chiude per le festività natalizie

Perché oggi, lunedì 22 dicembre 2025, non va in onda Uomini e Donne su Canale 5? Il dating show di Maria De Filippi si ferma a partire da questo pomeriggio – lunedì 22 dicembre 2025 – per la consueta pausa natalizia. Uomini e Donne oggi, 22 dicembre 2025, non va in onda. Il dating show condotto da Maria De Filippi termina oggi la sua programmazione nel pomeriggio di Canale 5 a pochi giorni dal Santo Natale. La scelta di Flavio, oramai annunciata sui canali social, complice le festività natalizie verrà trasmessa solo dopo il lungo periodo delle feste. Uomini e Donne vi dà appuntamento da lunedì 10 gennaio 2025 con le nuove puntate, l’evoluzione del trono di Ciro, Sara e Cristiana e gli incontri tra dame, cavalieri, corteggiatori e. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

