La pausa festiva ha congelato la messa in onda di Uomini e Donne, non però il tam tam sulle registrazioni. L’ultima, datata 16 dicembre 2025, racconta un parterre scaldato da gelosie, timori e qualche colpo di scena. C’è una conoscenza che traballa, un duello verbale che riaccende vecchie ruggini e una richiesta destinata a far discutere al rientro. Ecco, punto per punto, cosa è successo in studio e quali scenari si aprono a gennaio 2026. Ex corteggiatrice torna in studio per Ciro Solimeno? Uomini e Donne: pausa natalizia, ma il racconto continua. Con lo stop televisivo, il filo delle storie prosegue grazie alle anticipazioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gennaio 2026: Magda abbandona? Strana richiesta di Mario

