Un’ora di terrore in strada a Milano | 15enne rapinato spogliato e sequestrato da una baby gang

Aggredito tra la folla di corso Buenos Aires. Erano circa le 20, nel cuore di via San Gregorio, a pochi passi da corso Buenos Aires, una delle arterie commerciali più frequentate di Milano. Le vetrine illuminate e le strade affollate dallo shopping natalizio non hanno impedito a un branco di giovani, quasi tutti minorenni, di entrare in azione. La vittima è un ragazzo di 15 anni, accerchiato, spintonato e minacciato senza che nessuno intervenisse. Nel giro di pochi minuti, il quindicenne è stato derubato di tutto: portafogli, telefono cellulare, scarpe e giubbotto. Un’umiliazione totale, consumata sotto gli occhi distratti della città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

