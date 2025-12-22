Uno spettacolo di Vincenzo Olivieri per i detenuti del carcere di San Donato in occasione del Natale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata nel carcere di San Donato di Pescara la garante regionale dei detenuti Monia Scalera, che prosegue le visite nelle case circondariali abruzzesi per la consegna dei doni di Natale. Il 22 dicembre, su iniziativa della stessa garante, è andato in scena lo spettacolo del comico Vincenzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

