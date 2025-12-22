Union vittoria e sorrisi Natale in testa con merito
Prima da sola in vetta alla classifica. L’Union Basket Prato chiude così il 2025, grazie alla vittoria netta e convincente (92-71) ottenuta alla palestra Toscanini contro Fucecchio. La gara si indirizza subito sui binari giusti: l’Union parte forte e chiude il primo quarto sul +7 (22-15), trascinata da Antonini e Falaschi, incontenibili nei primi 10 minuti e già in doppia cifra al primo mini intervallo. Nel secondo periodo Fucecchio prova a rimescolare le carte, affidandosi alla difesa a zona per spezzare il ritmo dei lanieri e riavvicinandosi fino al -5. La risposta della Union è immediata: le triple di Regoli e Mendico ristabiliscono le distanze e mandano le squadre al riposo sul 45-33 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Union, vittoria e sorrisi. Natale in testa con merito.
E alla ripresa del campionato ci sarà il big match contro Montevarchi.
