Prima da sola in vetta alla classifica. L’Union Basket Prato chiude così il 2025, grazie alla vittoria netta e convincente (92-71) ottenuta alla palestra Toscanini contro Fucecchio. La gara si indirizza subito sui binari giusti: l’Union parte forte e chiude il primo quarto sul +7 (22-15), trascinata da Antonini e Falaschi, incontenibili nei primi 10 minuti e già in doppia cifra al primo mini intervallo. Nel secondo periodo Fucecchio prova a rimescolare le carte, affidandosi alla difesa a zona per spezzare il ritmo dei lanieri e riavvicinandosi fino al -5. La risposta della Union è immediata: le triple di Regoli e Mendico ristabiliscono le distanze e mandano le squadre al riposo sul 45-33 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Union, vittoria e sorrisi. Natale in testa con merito

Leggi anche: Regionali in Valle d'Aosta, è testa a testa tra Union Valdôtaine e centrodestra

Leggi anche: Regionali in Valle d'Aosta, è testa a testa tra Union Valdotaine e centrodestra | Nelle Marche affluenza in calo: i risultati dalle 15

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Union, vittoria e sorrisi. Natale in testa con merito.

Union, vittoria e sorrisi. Natale in testa con merito - E alla ripresa del campionato ci sarà il big match contro Montevarchi. lanazione.it