Union Brescia Inter Under 23 i convocati di Eugenio Corini
Inter News 24 Union Brescia Inter Under 23, i convocati di mister Eugenio Corini per la sfida di questa sera in programma alle ore 20.30. In vista del match di questa sera contro l'Inter Under 23, la seconda squadra dei nerazzurri dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti, l'allenatore dell'Union Brescia Eugenio Corini, tecnico esperto noto per la sua sapienza tattica a centrocampo, ha ufficializzato la lista dei convocati. Dopo la consueta rifinitura mattutina, la compagine milanese si prepara ad affrontare un avversario rimaneggiato. Corini dovrà infatti fare a meno di diversi elementi chiave, tra cui Guglielmotti, Maistrello, Mercati, Pasini, Spagnoli e Zennaro.
Union Brescia verso il nuovo anno | Intervista a Corini, Ferretti e Gori
