Inter News 24 Union Brescia Inter U23, sconfitta a Brescia che frena la corsa dei nerazzurri: decidono Silvestri e Cazzadori, ora testa al Novara. L’ Inter U23 incassa una sconfitta esterna sul campo dell’ Union Brescia, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Luigi Silvestri e Denis Cazzadori. Un risultato che interrompe il momento positivo della formazione nerazzurra, chiamata ora a reagire immediatamente per non perdere terreno nella parte alta della classifica. La gara si sviluppa su ritmi intensi, con l’Union Brescia più concreta nei momenti chiave del match. I padroni di casa sfruttano al meglio le occasioni create, mentre i giovani nerazzurri faticano a trovare continuità offensiva e lucidità negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Union Brescia Inter U23: stop esterno per i nerazzurri, ko per 2-0

