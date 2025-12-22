Un' altra vittoria della New Basket amara per un tifoso | ladri d' auto in azione
BRINDISI - Neanche il tempo di metabolizzare la rimonta imperiosa che ha portato la New Basket Brindisi alla vittoria in casa contro Pistoia, che a un tifoso l'euforia è stata ricacciata indietro. La sua auto, parcheggiata all'esterno del PalaPentassuglia, è “sparita”. L'episodio segue di un paio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Un'altra vittoria della New Basket amara per un tifoso: ladri d'auto in azione - La denuncia pubblica dell'episodio accaduto nel parcheggio del PalaPentassuglia: solo due settimane fa finestrini rotti e un tentativo di furto non andato a buon fine ... brindisireport.it
La Valtur e la "maledizione" dell'ultimo quarto: a Rieti arriva un'altra batosta - La New Basket si spegne nella fase cruciale di una partita fino a quel momento combattuta, rimediando la seconda sconfitta consecutiva (87- today.it
