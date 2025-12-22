Un’altra impronta insanguinata Garlasco adesso cambia tutto
Una scala, qualche gradino, e quel punto in cui tutto si è fermato per sempre. È lì che gli investigatori sono tornati a guardare, anni dopo, come se la casa di Garlasco avesse ancora qualcosa da dire sulla morte di Chiara Poggi. Un dettaglio, rimasto nell’ombra, oggi torna al centro. Perché proprio quel pianerottolo, all’ultimo livello della villetta, è sempre stato considerato il cuore della scena del delitto: il luogo dove Chiara venne trovata senza vita, e dove ogni segno, ogni traccia, poteva raccontare i movimenti dell’ assassino. Ora, secondo quanto riportato dal Tg1, tra quei segni ce n’è uno che sta facendo molto discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
