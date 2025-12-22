Posti in piedi tra le cosiddette grandi del campionato. Cinque squadre in quattro punti, può succedere di tutto come si usa dire per mettere la palla in calcio d’angolo e aspettare che qualcosa accada. In un turno fasullo, una volta tanto non per colpa di arbitri e calciatori ma degli organizzatori e gestori della serie A, in un week end privo di quattro partite e con l’ennesima gaffe di spostare a stasera la finale della supercoppa a Riad, basta controllare la classifica per capire che è bastata la vittoria della Juventus sulla Roma per ridare ossigeno alla comitiva Spalletti e comprimere la fila in testa, d’accordo è una graduatoria parziale, Inter- Napoli-Bologna-Milan devono recuperare, però già nel prossimo turno si potrà comprendere meglio, l’anticipo della Juventus a Pisa, la trasferta del Napoli a Cremona, il derby tra Sassuolo e Bologna ma soprattutto Atalanta- Inter che è già un esame tosto per Chivu ( nella foto ) dopo la delusione araba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una poltrona per 5

Leggi anche: Una poltrona per tre

Leggi anche: Elezioni a Lecco. Quattro candidati per una poltrona

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Migliori poltrone gaming per PS5 e Xbox (dicembre 2025); Teen Titans Go!: Io sono Poltrona Video; Promozione C: Moretta-Csf, una poltrona per due! Sant’Albano da sogno; Natale 2025, i film da rivedere prima delle feste: da Love Actually a L'amore non va in vacanza fino a Mamma ho perso l'aereo, la lista.

Una poltrona per 5 - Posti in piedi tra le cosiddette grandi del campionato: cinque squadre in quattro punti. ilgiornale.it