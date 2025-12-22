Una palestra scolastica in Bielorussia grazi all' Associazione Chernobyl

Sabato 20 dicembre è rientrata dalla Bielorussia la delegazione dell’associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine OdV che ha partecipato all’inaugurazione della palestra della scuola del villaggio di Malozhyn, completamente ristrutturata grazie a un progetto di cooperazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

