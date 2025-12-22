Una nuova tecnica di microscopia per osservare le cellule senza alterarle
Questa innovazione permette di analizzare le cellule nel loro stato più naturale, offrendo nuove opportunità di ricerca e approfondimento biologico.
Osservare le cellule viventi senza modificarne le condizioni naturali. È l’obiettivo raggiunto dai ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), che hanno sviluppato una nuova tecnica di microscopia ottica capace di studiare le cellule senza introdurre mezzi di contrasto. La ricerca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
IIT Genova: dalla luce una nuova tecnica per osservare le cellule vive senza modificarle - Il metodo consente di analizzare con precisione processi biologici fondamentali, come l’organizzazione del Dna all’interno del nucleo cellulare ... telenord.it
Una nuova tecnica di microscopia per osservare le cellule senza alterarle - All’Istituto italiano di tecnologia sviluppato un metodo che aumenta il contrasto senza usare coloranti: il prossimo passo è l’integrazione con l’intelligenza artificiale ... genovatoday.it
Iit, sviluppata una nuova tecnica di microscopia che preserva la natura della cellula - Il prossimo passo sarà utilizzare l'Ai per arricchire le immagini con contenuti molecolari legati a patologie oncol ... genova24.it
