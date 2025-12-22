Una nuova tecnica di microscopia per osservare le cellule senza alterarle

Questa innovazione permette di analizzare le cellule nel loro stato più naturale, offrendo nuove opportunità di ricerca e approfondimento biologico.

Osservare le cellule viventi senza modificarne le condizioni naturali. È l’obiettivo raggiunto dai ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), che hanno sviluppato una nuova tecnica di microscopia ottica capace di studiare le cellule senza introdurre mezzi di contrasto. La ricerca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

