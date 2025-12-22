Una nuova stagione per la Campania e per l’Italia | fiducia responsabilità riforma

Una nuova stagione si apre per la Campania e per l’Italia, caratterizzata da un impegno condiviso verso fiducia, responsabilità e riforme efficaci. È fondamentale affrontare le sfide con spirito costruttivo, ponendo al centro delle politiche il benessere delle comunità e il rispetto delle istituzioni. Solo attraverso un percorso di ascolto e collaborazione si potrà costruire un domani più stabile e sostenibile per tutti.

di Aniello Formisano Negli anni in cui ho avuto l’onore di servire le istituzioni — tra Parlamento nazionale e realtà amministrative locali, dalla mia amata Torre del Greco alla Regione Campania — ho imparato che la politica autentica non si misura nei titoli di coda, ma nella capacità di interrogarci sul futuro delle nostre comunità, con coraggio e serenità. Ho servito il mio territorio come consigliere comunale, assessore e vice sindaco, e poi come parlamentare per quattro legislature, con la convinzione che il centrosinistra italiano debba sempre porre al centro la dignità delle persone e la qualità delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Auriemma (M5S Napoli): “La proclamazione di Roberto Fico apre una nuova stagione per la Campania” Leggi anche: Sanità, Magi (Sumai): "Riforma responsabilità professionale una necessità" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tredici anni fa abbiamo aperto una nuova stagione di militanza. La nostra storia infinita continua senza interruzioni: impegno, identità e passione che si rinnovano nel tempo. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.