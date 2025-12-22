Una grande folla nel ricordo di Massimo Pironi | intitolazione del Playhall tra sport e solidarietà

Un momento toccante e uno show indimenticabile hanno animato il Playhall di viale Carpi domenica pomeriggio (21 dicembre), dove la città e le società sportive si sono unite per ricordare e rendere omaggio a Massimo Pironi, figura straordinaria al servizio della comunità riccionese, scomparso il 7. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

