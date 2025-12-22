Una finale per il Bologna non è più solo un sogno

Tra Coppa d’Africa e Supercoppa d’Arabia, il Campionato Dimezzato della Serie A ha poco di calviniano cui aggrapparsi, semmai molto di calvinista. Nel senso della Regola: quella che Luca Carboni applica alla sua città, ancora una volta finalista: “C’è una regola per cui basta andare allo stadio”, dice, e in base a questa è probabile che il Bologna FC 1909 da qualche tempo si ritrovi in una finale, in un girone di qualificazione, qualcosa che appunto prima di Vincenzo Italiano e Giovanni Sartori solo sognava. Piange Milano, si conferma Napoli più forte di ogni défaillance, e per i rossoblu può essere un’altra Sera dei miracoli, come nello spot natalizio girato a Monopoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

