Una fiaccolata di Natale per i quattro migranti morti in Fvg

"Luce tra gli ultimi. Un Natale in cammino" è il titolo della fiaccolata che avrà luogo la sera di Natale, il 25 dicembre, in memoria delle quattro persone migranti avvenuta nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia. L'evento, promosso dal costituendo coordinamento regionale della rete di.

