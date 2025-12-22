Bologna, 22 dicembre 2025 – In fondo “è una grande festa di Natale ”, dice l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo nei minuti che precedono l’accensione dei megaliti in piazza. E l’impressione è proprio quella, perché l’installazione donata da Bologna Festival e Illumia è stata l’occasione per i cittadini di ritrovarsi insieme, interrompendo per un attimo la frenetica corsa ai regali. Secondo le prime stime, in piazza Maggiore fino a via d’Azeglio e toccando via Indipendenza, si sono riversate circa diecimila persone. Diecimila persone per l’accensione. Al di là dei numeri, però, conta che tantissimi bolognesi (e non solo) siano venuti apposta per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una festa di Natale per Bologna, i megaliti conquistano la città: "Si mescolano antico e moderno"

