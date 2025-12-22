una domenica di festa in centro e attesa per il ritorno del musicone in cattedrale le note di prato

Una domenica di festa con le luci e lo shopping in centro storico, i mercatini e lo spettacolo itinerante White Led Christmas Parade a cura di Piccolo Nuovo Teatro con partenza e arrivo in Piazza Santa Maria delle Carceri. Gli uomini in frac e le dame completamente vestiti di bianco hanno attraversato le vie e le piazze, muovendosi sui trampoli, con i loro imponenti costumi di luce, cimentandosi in spettacolari prese acrobatiche, accompagnati da un’elegante macchina scenica musicale e dai brani natalizi. E a proposito della musica per le feste, torna uno degli appuntamenti i più significativi del periodo natalizio a Prato: Il Musicone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

