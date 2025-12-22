Una carezza per Natale ai piccoli pazienti del Policlinico

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno i bimbi ricoverati nei reparti pediatrici Policlinico per Natale hanno ricevuto in dono uno zainetto speciale grazie all’iniziativa solidale “Una carezza per Natale”, organizzata dalla Federazione dei Cavalieri di Gran Croce della Repubblica Italiana con la collaborazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

una carezza per natale ai piccoli pazienti del policlinico

© Messinatoday.it - Una "carezza per Natale" ai piccoli pazienti del Policlinico

Leggi anche: La Polizia Penitenziaria porta il Natale in Pediatria: prime donazioni ai piccoli pazienti del Policlinico

Leggi anche: La Polizia Penitenziaria porta il Natale in Pediatria: prime donazioni ai piccoli pazienti del Policlinico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Natale al Policlinico: la carezza dell’AVO Catania ai piccoli pazienti; Quando lo sport diventa carezza: Un Natale da Campioni nel reparto di pediatria del Gom; Sorpresa all’Annunziata di Cosenza: l’Aeronautica Militare porta doni ai piccoli pazienti · CosenzaChannel.it; Palermo, Teatro interattivo per bambini. Al Fontarò con Fa-volando un appuntamento alla scoperta de ”Il Natale di Scrooge”.

carezza natale piccoli pazientiNatale al Policlinico: la carezza dell’AVO Catania ai piccoli pazienti - Anche quest’anno l’AVO Catania ha voluto essere accanto ai più fragili, portando conforto, sorrisi e vicinanza nei reparti di Pediatria e Chiru ... lavocedellisola.it

carezza natale piccoli pazientiNatale, la polizia consegna regali ai piccoli pazienti degli ospedali romani - Alcuni poliziotti del Nucleo operativo centrale di sicurezza, vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell’Ospedale Umberto I della Capitale mentre altri hanno portato i giochi ai bambini ne ... tg24.sky.it

carezza natale piccoli pazientiNatale di solidarietà al “Vito Fazzi”, i Carabinieri regalano un sorriso ai piccoli pazienti - I militari, nelle vesti di Babbo Natale, hanno testimoniato l’attenzione costante dell’Arma verso i più piccoli ... leccenews24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.