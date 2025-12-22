Il carcere di Forlì ha preso parte con grande coinvolgimento spirituale e umano al Giubileo dei detenuti, svoltosi a Roma dal 12 al 14 dicembre. Un evento ricco di significato che ha rappresentato l'ultima tappa dell'Anno Santo, voluto fortemente da papa Francesco e rinnovato nel messaggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Un viaggio di fede e speranza: delegazione forlivese incontra papa Leone XIV per il Giubileo dei detenuti

Leggi anche: Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV: “Confido in forme di amnistia e indulto”

Leggi anche: Papa Leone XIV al Giubileo dei Detenuti: “Confido in forme di amnistie e indulto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un viaggio di fede e inclusione.

Un viaggio di fede e inclusione - Una giornata di fede, speranza e comunità unirà il prossimo 15 dicembre pazienti, operatori e volontari di Villa dei Fiori, il presidio di riabilitazione di Nocera Inferiore che da anni si dedica con ... msn.com