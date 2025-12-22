Un viaggio di fede e speranza | delegazione forlivese incontra papa Leone XIV per il Giubileo dei detenuti
Il carcere di Forlì ha preso parte con grande coinvolgimento spirituale e umano al Giubileo dei detenuti, svoltosi a Roma dal 12 al 14 dicembre. Un evento ricco di significato che ha rappresentato l'ultima tappa dell'Anno Santo, voluto fortemente da papa Francesco e rinnovato nel messaggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV: “Confido in forme di amnistia e indulto”
Leggi anche: Papa Leone XIV al Giubileo dei Detenuti: “Confido in forme di amnistie e indulto”
Un viaggio di fede e inclusione.
Un viaggio di fede e inclusione - Una giornata di fede, speranza e comunità unirà il prossimo 15 dicembre pazienti, operatori e volontari di Villa dei Fiori, il presidio di riabilitazione di Nocera Inferiore che da anni si dedica con ... msn.com
Visita del Cardinale Pizzaballa a Gaza: Un Natale di Speranza e Solidarietà - In un periodo segnato da incertezze e conflitti, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha intrapreso un viaggio significativo verso Gaza. notizie.it
Pellegrinaggio dei cuori forti, un viaggio di fede, speranza e inclusione - Il pellegrinaggio si inserisce nel più ampio spirito del Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco per il 2025, un anno santo dedicato al rinnovamento spirituale e alla riscoperta della ... iltempo.it
Felice Vicidomini presenta "Tra Dio e Terra": un viaggio poetico tra amore, fede e giustizia sociale Nocera Superiore, 19 dicembre - Felice Vicidomini, attivista politico e giornalista 27enne, annuncia la pubblicazione del suo nuovo libro "Tra Dio e Terra", una ra - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.