Un sorso d’estate riconosciuto d’inverno | il caffè in ghiaccio entra nei Pat
LECCE – Il caffè in ghiaccio, simbolo dell’estate salentina e rito quotidiano per migliaia di persone, è stato ufficialmente inserito dalla Regione Puglia nell’elenco regionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat). Un riconoscimento importante, che sancisce l’identità culturale di una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
