Un solo accesso molti servizi | la rivoluzione digitale per la gestione dei rifiuti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gestire la Tari, prenotare il ritiro di rifiuti abbandonati, conoscere i giorni e gli orari della pulizia strade e consultare la bolletta senza perdere tempo: oggi si può fare tutto da un’unica piattaforma. Plures Alia ha lanciato il nuovo sito e la nuova Aliapp, due strumenti digitali distinti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

