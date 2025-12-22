un sassuolo spento infilzato dal toro

di Stefano Fogliani In giornate come queste, con le luci natalizie che illuminano le tradizioni, il Sassuolo onora quella più temuta. Dice, la tradizione, che i neroverdi, quando affrontano il Torino in casa, i granata non li battono mai. O quasi: il conto, aggiornato alla rete, su rigore, di Vlasic che dà la vittoria al Torino dice una sola vittoria del Sassuolo su 16. Roba del 2020, che resta l’eccezione che conferma la regola e lascia il Sassuolo al palo, spingendo in alto la squadra di Baroni, più attenta in fase difensiva di quella neroverde. È stata lì, ovvero in difesa, la differenza dentro gara una fatta di reciproche attenzioni, che ha visto soccombere, inevitabilmente, il più disattento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

