Nel presepe 2025 del vescovo, un operaio e un artigiano sono rappresentati come figure concrete e riconoscibili, immersi nella quotidianità del loro lavoro. Questa scelta invita a riflettere sull’importanza di ogni mestiere e sul valore della fatica quotidiana, evidenziando come anche le attività più semplici contribuiscano a costruire il nostro mondo.

Non una figura simbolica astratta, ma due lavoratori riconoscibili, immersi nella quotidianità del loro mestiere. È questo il messaggio che Coldiretti e Confartigianato Udine hanno affidato alla statuina natalizia donata al vescovo Riccardo Lamba, consegnata nei giorni scorsi nel palazzo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Un operaio e un artigiano nel presepe 2025 del vescovo

Leggi anche: Un'agricoltrice e un operaio edile, nel segno del lavoro le statuine del presepe donate al vescovo

Leggi anche: Il lavoro entra nel presepe: Confartigianato e Coldiretti consegnano la statuina 2025 al vescovo Corazza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale 2025 – la statua del presepe della Confartigianato di Terni; Presepe di Monreale 2025: Confartigianato e Coldiretti donano la statuina all’Arcivescovo; In dono al vescovo Napolioni la statuina per il Presepe 2025, simbolo di integrazione e inclusione; Donata al vescovo Piazza la statuina del Presepe 2025 di Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola.

Un operaio e un artigiano nel presepe 2025 del vescovo - La statuina è il dono consegnato da Coldiretti e Confartigianato Udine a monsignor Riccardo Lamba: realizzata in cartapesta, è firmata dal maestro artigiano Claudio Riso ... udinetoday.it

Tursi-Lagonegro, a Mons. Orofino la statuina del Presepe 2025 di Confartigianato e Coldiretti - Un simbolo di lavoro, sicurezza e inclusione che entra nel presepe del vescovo. trmtv.it