Un operaio e un artigiano nel presepe 2025 del vescovo
Nel presepe 2025 del vescovo, un operaio e un artigiano sono rappresentati come figure concrete e riconoscibili, immersi nella quotidianità del loro lavoro. Questa scelta invita a riflettere sull’importanza di ogni mestiere e sul valore della fatica quotidiana, evidenziando come anche le attività più semplici contribuiscano a costruire il nostro mondo.
Non una figura simbolica astratta, ma due lavoratori riconoscibili, immersi nella quotidianità del loro mestiere. È questo il messaggio che Coldiretti e Confartigianato Udine hanno affidato alla statuina natalizia donata al vescovo Riccardo Lamba, consegnata nei giorni scorsi nel palazzo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
