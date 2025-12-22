un mese in discesa e la signora sogna di iscriversi di nuovo alla corsa scudetto

Forse non è il caso di tirare in ballo Erasmo da Rotterdam con il suo Elogio della Follia, ma è un fatto che la Juventus sia tornata nelle parti alte (quasi altissime) della classifica. Battute nello spazio di una settimana Bologna e Roma – ovvero due squadre che avrebbero potuto metterla seriamente in difficoltà, quasi estromettendola da ogni sogno di gloria di qui a maggio – i bianconeri hanno adesso di fronte a sé cinque partite per immaginare appunto uno scenario ‘folle’: iscriversi nuovamente alla corsa scudetto, obiettivo che dopo il ko di Napoli dello scorso 7 dicembre pareva obiettivo del tutto irrealistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

