Un inno alla sobrietà Benedetta la tomba del cardinale Menichelli

E’ un inno alla sobrietà e bello nel messaggio che la pietra riesce a trasmettere: il sarcofago che da ieri, in Cattedrale, accoglie le spoglie del Cardinale Edoardo Menichelli. Alle 10.30 Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona Osimo, ha celebrato la Santa Messa con il Vicario Generale don Luca Bottegoni e don Franco Marchetti. Presente il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che in forma privata si è seduto tra la gente, fedele tra i fedeli. Una cerimonia semplice ed essenziale come il Cardinale avrebbe voluto. Al termine della Messa il Vescovo Spina è sceso, accompagnato dai familiari di Menichelli e dal sindaco, nella Cripta delle Lacrime, al di sotto dell’altare del Crocifisso, dove è stato situato il sarcofago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

