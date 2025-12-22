Un gruppo di Babbi Natale sui roller ha consegnato una slitta piena di regali alla Comunità di Sant’Egidio di Milano

22 dic 2025

Non c’è un’unica missione di Babbo Natale che viaggia sulla slitta trainata da renne volanti. Ad esempio, a Milano c’è un gruppo di amici che, per supportare la raccolta di regali per il pranzo della Comunità di Sant’Egidio, ha girato sui roller per le strade della città e ha consegnato decine di pacchetti. Si chiamano Milano che Pattina e ogni settimana si trovano per passare qualche ora a pattinare tutti insieme: un modo per fare sport uniti da una passione comune. Ma non solo. “In occasione del Natale”, raccontano gli organizzatori Simona Marfè (segretaria de ilfattoquotidiano.it ) e Francesco Ponzini, “abbiamo sempre trasformato una giornata di divertimento in un’occasione per diffondere pace e solidarietà, cercando ogni anno di aderire a iniziative benefiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

