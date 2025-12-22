Nell’ultima giornata del girone d’andata il Grosseto completa il ’capolavoro’ chiudendo questa prima fase della stagione con 44 punti in classifica. Davvero un record. Nel match disputato ieri allo stadio ’Zecchini’ i biancorossi di mister Indiani hanno superato con sofferenza, ma con merito, i biancorossocelesti del Ghiviborgo scesi in Maremma tutt’altro che rassegnati a recitare la parte delle vittime predestinate. Una partita aperta con il Grosseto che impone subito il ritmo agli avversari i quali, però, non si chiudono ed accettano la sfida. La pressione dei padroni di casa si concretizza con le conclusioni di Bacciardi, di poco a lato, di Benedetti, di poco alto il pallone dopo il colpo di testa e conclusione di piede con la sfera respinta dal portiere, e di Marzierli la cui conclusione esce di poco sopra la traversa dopo un pallonetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Un Grifone da record. La vittoria come regalo

