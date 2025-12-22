Un generale russo è stato ucciso in un attentato con autobomba nel sud di Mosca il 22 dicembre. Lo ha annunciato il comitato investigativo russo, aggiungendo che sta indagando su un possibile collegamento con l’Ucraina. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un generale russo è stato ucciso in un attentato a Mosca

Autobomba a Mosca, ucciso un generale dello Stato Maggiore mentre la guerra entra nel giorno 1.397 - Il Cremlino punta il dito contro l’Ucraina, mentre sul fronte continuano gli attacchi ... panorama.it