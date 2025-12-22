Un generale russo è stato ucciso in un attentato a Mosca

22 dic 2025

Un generale russo è stato ucciso in un attentato con autobomba nel sud di Mosca il 22 dicembre. Lo ha annunciato il comitato investigativo russo, aggiungendo che sta indagando su un possibile collegamento con l’Ucraina. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

