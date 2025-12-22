Un folle derby con nove reti . Solierese in rimonta sul Castelnuovo.

SOLIERESE 5 CASTELNUOVO 4 SOLIERESE: Tosi (79’ Denti), Giannetti (82’ Feninno), Lazzaretti, Napolitano (70’ Boschetti), Mecorrapaj, Mandreoli, Marani (73’ D’Ambrosio), Vaccari, Bozzani, Bartolomeo, Tagliavini. A disp. Denti, Pagano, Schirmo. All. Greco. CASTELNUOVO: Ripesi, Le Guern (87’ Borelli), Fontanesi, Paltrinieri (77’ Facchini), Baroni, Giovanardi (63’ Roveri), Copertino, Bellei Ponzi (83’ Ienna), Carbone, Cavani (63’ Veneri), Bellentani. A disp. Menozzi, Del Carlo, Fugallo, Reggiani. All. Casagrandi. Arbitro: Manzitti di Modena Reti: 2’ Bellentani, 11’ Paltrinieri, 22’ Tagliavini, 43’ Mecorrapaj, 50’ Cavani, 74’ Lazzaretti, 75’ Giannetti, 76’ Tagliavini, 90’ Carbone Note: espulsi al 51’ Copertino e D’Ambrosio, ammoniti Bartolomeo, Mecorrapaj, Bellei Ponzi Partita folle negli ottavi di Coppa di Promozione con 9 reti fra Solierese e Castelnuovo: i gialloblù sotto 2-0 la ribaltano con 3’ reti a metà ripresa e nei quarti troveranno lo Sporting Scandiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

