Un enorme maiale al centro di Sofia dopo le proteste che hanno portato alle dimissioni del Governo – Il video

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Dopo le proteste davanti al Parlamento di Sofia, contro la corruzione e l'ingresso nell'Eurozona, che hanno portato alle dimissioni del Governo, è restato un enorme maiale rosa, che rappresenta Delyan Peevski, Membro dell'Assemblea Nazionale della Bulgaria, ritenuto dai manifestanti corrotto e rinominato "maiale". Accanto al maiale, anche un divano e un Babbo Natale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Dallo stress all’umidità: le cause che hanno portato al ritiro di Sinner

Leggi anche: Un gesto che conta: il black friday del centro estetica è dedicato alle donne che hanno bisogno d'aiuto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sofia contro i maiali.

Un enorme maiale al centro di Sofia dopo le proteste che hanno portato alle dimissioni del Governo - (Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Dopo le proteste davanti al Parlamento di Sofia, contro la corruzione e l'ingresso nell'Eurozona, che hanno portato alle dimissioni del Governo, è restato un en ... quotidiano.net

Un enorme maiale al centro di Sofia dopo le proteste che hanno portato alle dimissioni del Governo

Video Un enorme maiale al centro di Sofia dopo le proteste che hanno portato alle dimissioni del Governo

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.