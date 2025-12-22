Un enorme maiale al centro di Sofia dopo le proteste che hanno portato alle dimissioni del Governo – Il video

(Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Dopo le proteste davanti al Parlamento di Sofia, contro la corruzione e l'ingresso nell'Eurozona, che hanno portato alle dimissioni del Governo, è restato un enorme maiale rosa, che rappresenta Delyan Peevski, Membro dell'Assemblea Nazionale della Bulgaria, ritenuto dai manifestanti corrotto e rinominato "maiale". Accanto al maiale, anche un divano e un Babbo Natale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

