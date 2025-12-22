Un calvario sportivo senza fine | Col Pescara vietato sbagliare

Sarà un Natale amarissimo per migliaia di tifosi bianchi: sotto l’albero troveranno l’amato Spezia al penultimo posto in classifica, con soli 14 punti, in una posizione da retrocessione diretta. Una sorta di film horror. Il calvario sportivo che va avanti da quattro mesi non accenna a finire, né si vede la luce in fondo al tunnel se è vero che dopo le due vittorie nei derby contro la Sampdoria e l’Entella, la squadra è risprofondata nel baratro, mettendo in mostra nelle gare contro Modena e Frosinone tutti i gravi limiti tecnici, agonistici e caratteriali che la attanagliano. Ritmi più lenti degli avversari, sistematica mancanza di concentrazione e reattività negli episodi con l’ennesimo gol subito da calcio piazzato (sono ben 14 le reti incassate da calci da fermo, nove delle quali in fotocopia da calci d’angolo), un’altra squalifica alle porte, questa volta di Esposito, per un cartellino giallo evitabile, il secondo consecutivo, con buona pace di Donadoni ("Ingenuità da non commettere che mi fanno arrabbiare"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

