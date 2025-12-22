Un attentato a Mosca causa la morte del generale Sarvarov Ira del Cremlino che punta il dito contro Kiev e minaccia | Ve la faremo pagare cara

A Mosca è esploso un ordigno nascosto sotto il telaio di un’auto, trasformando una mattina di dicembre in un nuovo capitolo di tensione nell’ombra della guerra. L’esplosione è avvenuta nel cortile di un palazzo nella zona sud della capitale russa. A perdere la vita è stato Fanil Sarvarov, 56 anni, generale dello Stato maggiore e direttore del dipartimento di addestramento operativo delle forze armate. L’agenzia Tass, citando la portavoce del comitato investigativo Svetlana Petrenko, ha spiegato che il militare è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Secondo quanto riferito, l’ordigno sarebbe stato piazzato con cura sotto il veicolo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

