Bergamo. Telefonava: "Ciao Davide, sono Angelo. Come stai?". Poi una pausa lunga come una riga di puntini di sospensione. "Avrei una cosa da dirti". Che era il più bell'invito che mi potesse fare. Perché Angelo mi spalancava la sua lettura del mondo, mi faceva scorgere le prospettive nuove sui fatti passati e presenti, mi immergeva nella curiosità di indagare, porre domande, riflettere scoprire. Avevo l'onore di dare visibilità ai suoi libri, alle profonde e attente ricerche che riscrivevano la storia della nostra città e della nostra terra. Rimetteva in asse, con le sue verità verificate da documenti originali il nostro passato, scandito da stragi ed eccidi partigiani, svelando collaborazioni tra i poteri tenute ben segrete per vergogna e per comodità.

Un anno senza Angelo Bendotti; Un esempio da seguire. Hanno contribuito al prestigio della città: medaglie e benemerenze; Al Teatro Sociale la consegna delle benemerenze, Carnevali: Atto di gratitudine per chi si prende cura della città.

