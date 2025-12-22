UMM Red rilancia la techno | TECHNE guida una nuova ondata in pista

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine 2025, l’aria attorno a UMM Red è carica di elettricità: un progetto che torna a farsi sentire con decisione, puntando dritto al cuore dei club. In cabina di regia c’è TECHNE, chiamato a dare forma a una stagione di uscite pensate per chi cerca ritmo, identità e ricerca sonora. Un rilancio che nasce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

umm red rilancia la techno techne guida una nuova ondata in pista

© Sbircialanotizia.it - UMM Red rilancia la techno: TECHNE guida una nuova ondata in pista

Leggi anche: Techne dà la rotta: UMM Red sceglie il ritmo, non l’hype

Leggi anche: Battiti in rivolta: Technè ridisegna l’underground di UMM Red

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.