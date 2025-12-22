umerov annuncia nuovi colloqui usa ucraina qualcosa si muove

Le trattative sulla guerra ucraina stanno producendo qualche risultato, anche se nulla si sa dei contenuti. A segnalare che qualcosa si muove, al di là delle dichiarazioni ufficiali e dei report (vagamente ottimisti o decisamente pessimisti che siano), è il fatto che subito dopo l’incontro tra i mediatori americani e la delegazione russa guidata da Kirill Dmitriev (successivo al round negoziale Usa-Ucraina di venerdì scorso) Rustem Umerov, a capo della delegazione di Kiev, abbia annunciato un nuovo incontro con i mediatori statunitensi. Il fatto che le trattative proseguano e che siano tanto serrate significa che le pressioni degli Usa su Kiev perché receda dalle sue posizioni, in particolare sull’irrealistica inviolabilità dell’integrità territoriale, stanno ottenendo qualcosa, un qualcosa su cui Mosca può ragionare in termini di compromesso (probabilmente si sta giocando su quanto territorio rimarrà sotto il controllo dei russi e in quale modalità, usando della variante “zona smilitarizzata”). 🔗 Leggi su It.insideover.com

