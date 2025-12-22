Per il Natale che si avvicina, così come per il cenone di Capodanno, in molti stanno pensando ad un sugo cotto per ore, capace di condire la pasta ripiena a meno. Dal nord al sud della penisola, si rincorrono profumi, aromi, colori che spaziano in cucina. Tra questi, ce n’è uno che in qualche modo dobbiamo riconoscere. Ed anche se ha un nome esotico, che ricorda le tradizioni orientali, è tremendamente “nostro”. È il gusto umami, o quinto gusto. Sapore ed aroma. Non abbiamo parlato a caso del sugo che accompagna ravioli, agnolotti, taglierini o altre paste di ogni tipo. Perché il gusto umami è tipico del sugo di carne che si lascia cuocere per ore e ore e solo dopo una lunga cottura raggiunge quell’ineguagliabile sapore che ci permette di portare in tavola una vera e propria leccornia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Umami, i segreti del quinto gusto: dove si trova e come lo riconosciamo

Leggi anche: "Tre uffici segreti e identici". Il trucco di Putin per nascondere dove si trova davvero

Leggi anche: Lo sapevate? A 6 ore da Milano c’è un’isola dove fa sempre caldo: dove si trova

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Umami, il quinto gusto che rende i piatti più saporiti - Umami è uno dei cinque gusti fondamentali che i ricettori presenti sulla nostra lingua sono in grado di rilevare, insieme a dolce, salato, amaro e acido. vogue.it

Viaggio nel quinto gusto, tra scoperte, cultura del cibo e nuove percezioni del sapore guidati dallo chef stellato Keisuke Matsushima, autore del libro “Umami, il gusto dell ... - Negli ultimi tempi vi sarà forse capitato di imbattervi nel termine umami e all’inizio avrete probabilmente storto il naso pensando si trattasse di qualche nuova moda o tendenza gastronomica ... linkiesta.it

Veganboy - I segreti di un atleta vegano - facebook.com facebook