Ultras del Napoli in protesta fuori Palazzo San Giacomo | Causa appartenenza chiedo cambio residenza

Circa 500 ultras del Napoli hanno protestato in città contro il divieto di seguire la squadra in trasferta, chiedendo la fine di quella che definiscono una discriminazione. Il Comune ha promesso impegno e dialogo con il Prefetto, mentre è attesa l’ufficialità per la trasferta di Cremona. Scrive la Repubblica Napoli: “Una protesta contro il divieto di seguire il Napoli in trasferta. Nel corso del 2025 è stato quasi una costante per i sostenitori azzurri con appena due partite lontano dal Maradona consentite. Circa 500 ultras di curva A e curva B hanno manifestato nel pomeriggio per le strade della città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

