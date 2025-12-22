Sono stati momenti di paura quelli di domenica 21 dicembre per due passeggeri a bordo di un ultraleggero che, per motivi ancora in fase di accertamento, ha fallito il decollo all’aeroporto di Bolzano.L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Ultraleggero si inclina e striscia su una fusoliera: paura per 2 passeggeri

Leggi anche: Paura su un volo da Bangkok a Chiang Mai, le viti dell'ala sinistra "si allentano e sembra che stiano per staccarsi", passeggeri in allarme - VIDEO

Leggi anche: Due aerei si scontrano i pista: paura per 93 passeggeri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Paura sulla pista durante le fasi di decollo: ultraleggero si inclina e striscia sul ventre della fusoliera per diversi metri.

Paura sulla pista durante le fasi di decollo: ultraleggero si inclina e scivola sulla fusoliera - Attimi di apprensione ma fortunatamente nessun ferito e pochissimi danni nell'incidente avvenuto nel corso di questo pomeriggio all'aeroporto di Bolzano. ildolomiti.it