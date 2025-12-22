Ultimissime Inter LIVE | riecco Zielinski Diouf vuole spazio! Bastoni si racconta
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter

Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 22 DICEMBRE

Bastoni a ruota libera: «Gli esordi, l'Inter e il futuro: vi dico tutto».
LIVE! Bologna-Inter 1-1: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Cronaca, gol, marcatori, assist, cartellini semifinale Supercoppa italiana - Le scelte di Chivu e Italiano per la seconda semifinale che designerà l'avversaria del Napoli. eurosport.it
Inter, riecco Josep Martinez in Coppa Italia: fra voglia di campo e l'indagine in corso - Dopo la vittoria contro il Pisa firmata dalla doppietta di Lautaro Martinez l'Inter si tuffa nella Coppa Italia: di fronte, domani sera, il Venezia di Stroppa. tuttomercatoweb.com
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri, puniti da un rigore dubbio nel finale - 16 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Inter e Liverpool valida per la UEFA Champions League ... oasport.it
Le ultimissime sulle formazioni di Bologna-Inter https://tinyurl.com/2c6u4yex #Bologna #formazioni #inter - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Bologna- #Inter x.com
