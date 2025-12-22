Ultima puntata del 2025 di Bell' Italia in viaggio | il programma di La7 conclude il suo ' Giro d' Italia' nelle Marche

22 dic 2025

ANCONA – Sabato 27 dicembre alle ore 16 su La7 va in onda l'ultima puntata del palinsesto2025 di "Bell'Italia in Viaggio", il programma condotto da Fabio Troiano e dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. L'appuntamento sarà un viaggio nelle Marche, tra teatri storici, musica.

Bell'Italia In Viaggio - Puntata del 13/12/2025; 2025, non un bell’anno; L’intervento dell’Avvocato Enrico Lotito - Nasdaq Closing Bell; Lazio, la dirigenza in visita a Times Square a New York.

ultima puntata 2025 bellBell'Italia In Viaggio - Puntata del 13/12/2025 - Appuntamento con Bell’Italia in Viaggio, il programma condotto da Fabio Troiano e dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. la7.it

Cosa succede nel gran finale di “Il commissario Ricciardi 3”: l’ultima puntata è drammatica - 30 va in onda l’ultima puntata di Il commissario Ricciardi 3 – un finale è uno dei più drammatici della serie. iodonna.it

Bell'Italia in viaggio - Puntata del 29/11/2025 - Un itinerario di 10 tappe condotto da Fabio Troiano alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro Paese. la7.it

