Ugo Mignone l’arte dolce di Napoli premiata a Palazzo San Giacomo
Tra i volti dell’eccellenza artigiana celebrati a Palazzo San Giacomo, nell’ambito del premio “Napoli e i suoi Artigiani insieme da 2500 anni”, figura anche Ugo Mignone, maestro pasticcere e anima dell’omonima storica pasticceria di Piazza Cavour. Un riconoscimento di alto profilo, promosso da Casartigiani in collaborazione con il Comune di Napoli, inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 2500 anni della . 🔗 Leggi su 2anews.it
