Oltre alle faccende legate al campo, il Napoli sta costruendo un’identità sempre più forte anche sotto il punto di vista commerciale e d’immagine. Nella giornata di oggi il club ha ufficialmente comunicato di aver stretto un nuovo accordo con Google, che diventa Official AI and Smartphone Partner del club partenopeo per questa stagione. Nuova partnership commerciale per il Napoli: arriva l’annuncio ufficiale. Quest’oggi il Napoli ha emanato un comunicato tramite i propri mezzi ufficiali in cui ha annunciato di aver siglato una partnership di tipo commerciale con Google. Nel dettaglio, Google Gemini e Google Pixel diventano Official AI and Smartphone Partner del club per tutta la stagione 202526. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ufficiale Napoli, il club ha annunciato un nuovo accordo: c’è il comunicato

Leggi anche: Napoli, raggiunto un nuovo accordo: è tutto vero, c’è il comunicato ufficiale

Leggi anche: Lutto per l’ex Napoli: il club ha emanato un comunicato ufficiale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cremonese, ecco la 4^ maglia per sensibilizzare contro la solitudine; Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; “Sei un co…”. Il Napoli contro Allegri: “Ha insultato Oriali”; Aggressione fuori controllo a Oriali, il Napoli accusa Allegri.

Napoli, accordo con Google: è il nuovo official AI and smartphone partner - A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, gli azzurri ufficializzano la partnership con Google. corrieredellosport.it