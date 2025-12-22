Ufficiale Napoli il club ha annunciato un nuovo accordo | c’è il comunicato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre alle faccende legate al campo, il  Napoli sta costruendo un’identità sempre più forte anche sotto il punto di vista commerciale e d’immagine. Nella giornata di oggi il club ha ufficialmente comunicato di aver stretto un nuovo accordo con  Google, che diventa Official AI and Smartphone Partner del club partenopeo per questa stagione. Nuova partnership commerciale per il Napoli: arriva l’annuncio ufficiale. Quest’oggi il  Napoli ha emanato un comunicato tramite i propri mezzi ufficiali in cui ha annunciato di aver siglato una partnership di tipo commerciale con  Google. Nel dettaglio, Google Gemini e Google Pixel diventano Official AI and Smartphone Partner del club per tutta la stagione 202526. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

ufficiale napoli il club ha annunciato un nuovo accordo c8217232 il comunicato

© Spazionapoli.it - Ufficiale Napoli, il club ha annunciato un nuovo accordo: c’è il comunicato

Leggi anche: Napoli, raggiunto un nuovo accordo: è tutto vero, c’è il comunicato ufficiale

Leggi anche: Lutto per l’ex Napoli: il club ha emanato un comunicato ufficiale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cremonese, ecco la 4^ maglia per sensibilizzare contro la solitudine; Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; “Sei un co…”. Il Napoli contro Allegri: “Ha insultato Oriali”; Aggressione fuori controllo a Oriali, il Napoli accusa Allegri.

ufficiale napoli club haNapoli, accordo con Google: è il nuovo official AI and smartphone partner - A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, gli azzurri ufficializzano la partnership con Google. corrieredellosport.it

ufficiale napoli club haSSC Napoli, il report dell’allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa - La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa. mondonapoli.it

ufficiale napoli club haNapoli-Milan, la nota del club azzurro: "Allegri ha insultato pesantemente Oriali" - La società partenopea chiede provvedimenti contro il tecnico rossonero: "Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata" ... napolitoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.