Ue | via libera a nuovo semestre sanzioni
12.35 Via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni a Mosca. La nuova scadenza delle misure è il 31 luglio 2026. Nel kit anche il divieto di importazione o trasferimento di petrolio trasportato via mare e di determinati prodotti petroliferi dalla Russia all'Ue, l'esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift e lo stop di licenze e trasmissione in Ue di media sostenuti dal Cremino. La Commissione ha erogato 2,3mld a Kiev nell'ambito dell'Ukraine Facility, lo strumento per facilitare l'adesione Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Bruxelles dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia: l’uno-due di Usa e Ue fa innervosire Mosca
Leggi anche: UE: via libera a 19° pacchetto di sanzioni “contro la Russia”
Accordo UE sulla riforma farmaceutica: via libera al nuovo quadro. Ma l'industria resta scettica; Via libera al Piano casa europeo. Pronti 300 milioni per quello italiano; Agricoltura Ue, via libera alla semplificazione della Pac: tagli alla burocrazia e risparmi per 1,6 miliardi; Il Montenegro avanza verso l’UE. Pronta la chiusura di cinque nuovi capitoli negoziali.
Migranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi ... tg24.sky.it
Ue, via libera definitivo all’Edip: nasce il nuovo programma per rafforzare l’industria europea della difesa - Il Consiglio Ue approva formalmente il Programma europeo per l’industria della difesa, dotato di 1,5 miliardi per il periodo 2025- msn.com
Via libera dell'Ue al rinnovo delle sanzioni economiche alla Russia - Via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. ansa.it
Libera la tua voglia di connessione! Scegli il nuovo Motorola Edge 70 e l’offerta con Giga illimitati in 5G a 25,99€ al mese, tutto incluso! In più puoi avere in omaggio un kit di accessori Motorola dal valore di 300€ per accompagnarti ovunque. Cosa aspetti - facebook.com facebook
Via libera al nuovo emendamento del governo, aiuti alle imprese e stretta sulla pensione di vecchiaia anticipata #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.