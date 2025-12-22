Ue | via libera a nuovo semestre sanzioni

12.35 Via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni a Mosca. La nuova scadenza delle misure è il 31 luglio 2026. Nel kit anche il divieto di importazione o trasferimento di petrolio trasportato via mare e di determinati prodotti petroliferi dalla Russia all'Ue, l'esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift e lo stop di licenze e trasmissione in Ue di media sostenuti dal Cremino. La Commissione ha erogato 2,3mld a Kiev nell'ambito dell'Ukraine Facility, lo strumento per facilitare l'adesione Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

