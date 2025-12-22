Ucraina Zelensky | Impegno costruttivo con Usa per l' accordo di pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che si è instaurato un dialogo positivo con gli Stati Uniti in vista di un possibile accordo di pace in Ucraina. L’impegno condiviso mira a trovare soluzioni che possano portare a una stabilità duratura nella regione. La cooperazione tra le parti prosegue con l’obiettivo di favorire un percorso diplomatico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che c’è stato un “costruttivo coinvolgimento con la parte americana” nei colloqui per l’accordo di pace in Ucraina. Intervenendo durante il suo discorso serale di domenica, Zelensky ha affermato che le delegazioni ucraina e statunitense stanno esaminando “ogni punto” dei documenti sulla fine della guerra. Ha anche affermato che sono state discusse anche le tempistiche per “decisioni specifiche” e che la Russia “deve pagare per la sua guerra”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

