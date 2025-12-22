Ucraina Witkoff | Russia resta impegnata a raggiungere pace

Vladimir Putin rifiuta la proposta americana di un incontro a tre con gli ucraini, ma apre a riprendere il dialogo col presidente francese Macron. Il fine settimana diplomatico in Florida, che molti speravano potesse segnare la svolta definitiva per la fine del conflitto in Ucraina, si chiude con il no di Mosca a un trilaterale con Washington e Kiev. Secondo il Cremlino, “le modifiche al piano di pace Usa introdotte dall’Ucraina e dall’Europa stanno ritardando il raggiungimento degli accordi”. I nodi restano il Donbass e le garanzia di sicurezza. “La Russia rimane pienamente impegnata a raggiungere la pace”, ha assicurato però l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Lapresse.it

