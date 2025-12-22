Ucraina Tulsi Gabbard | ‘guerrafondai del Deep State bloccano gli sforzi per la pace

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I guerrafondai dello Stato profondo e i loro media propagandistici stanno nuovamente cercando di indebolire gli sforzi del presidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ucraina tulsi gabbard 8216guerrafondai del deep state bloccano gli sforzi per la pace

© Imolaoggi.it - Ucraina, Tulsi Gabbard: ‘guerrafondai del Deep State bloccano gli sforzi per la pace”

Tulsi Gabbard licenzia un'esperta di Russia della Cia. L'epurazione della competenza - Nei giorni che hanno preceduto il vertice in Alaska del 15 agosto tra il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, una tra i grandi esperti della Cia in materia di Russia ha ... ilfoglio.it

