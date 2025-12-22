Il conflitto in Ucraina. Attacchi con droni nella notte. A Mosca, ucciso in un attentato il capo di Stato maggiore delle forze russe. Stallo nelle trattative. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, stallo nelle trattative. A Mosca ucciso capo di Stato maggiore

Leggi anche: Generale dello Stato Maggiore ucciso a Mosca: Mosca punta il dito su Kiev

Leggi anche: Israele ha ucciso il capo di stato maggiore degli Houthi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ucraina, frenesia e incertezza; Trattative in stallo? Mosca: “Usa rispettino gli accordi”. Asset russi, l’indiscrezione di un diplomatico Ue: “Macron ha tradito Merz”; Guerra in Ucraina, perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere; Putin intrappolato nella sua guerra. La pace costerebbe troppo alla Russia.

Ucraina, nuovo round di negoziati a Miami, 'ancora molto da fare' - Lo stallo oramai è innanzitutto sui territori, poi sulle garanzie di sicurezza. ansa.it