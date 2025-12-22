Ucraina stallo nelle trattative A Mosca ucciso capo di Stato maggiore

Il conflitto in Ucraina prosegue con un progressivo stallo nelle trattative, mentre nelle ultime ore si sono registrati nuovi attacchi con droni. A Mosca, un attentato ha provocato la morte del capo di Stato maggiore delle forze russe, segnando un ulteriore episodio di tensione nel contesto della crisi. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono diversi aspetti del conflitto.

Il conflitto in Ucraina. Attacchi con droni nella notte. A Mosca, ucciso in un attentato il capo di Stato maggiore delle forze russe. Stallo nelle trattative. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.

Negoziati USA-Russia-Ucraina: ecco come sono andati/ Omicidio generale Mosca e sanzioni UE complicano la pace - Negoziati di Miami e cosa succede ora con Russia, Ucraina e USA: l'autobomba contro il generale Sarvarov complica le trattative. ilsussidiario.net

Ucraina, nuovo round di negoziati a Miami, 'ancora molto da fare' - Lo stallo oramai è innanzitutto sui territori, poi sulle garanzie di sicurezza. ansa.it

Trecento grammi di tritolo fanno saltare in aria l'auto del generale Sarvarov, con un ruolo in tutte le guerre di Putin. Mosca accusa Kiev, che non nega. Con i negoziati in stallo, si intensifica la guerra energetica: l'Ucraina subisce, ma aumentano gli episodi di re - facebook.com facebook

